Duo a cappella d’Odessa Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc lundi 9 mars 2026.
Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-03-09 20:00:00
fin : 2026-03-09 21:30:00
2026-03-09
Orthodoxe. Melodieux. Différent.
Chants orthodoxes byzantins et slaves anciens d’Odessa lors de services religieux et de concerts
Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 85 60 templechamonix@gmail.com
English :
‘Orthodox. Melodious. Different.’
Ancient Byzantine and Slavic Orthodox chants from Odessa during religious services and concerts
