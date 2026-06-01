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Duo ambiance Le Blanc

Duo ambiance Le Blanc

Duo ambiance Le Blanc vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 81 rue de république

Ville : 36300 Le Blanc

Département : Indre

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Le Blanc

Duo ambiance

81 rue de république Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Concert de Jeff, une rencontre faite aux scènes ouverte, avec son groupe Duo Ambiance.
Concert de Jeff, une rencontre faite aux scènes ouverte, avec son groupe Duo Ambiance.   .

81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78  lesilo@biogaya.fr

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English :

Concert by Jeff, a veteran of open stages, with his band Duo Ambiance.

L’événement Duo ambiance Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Brenne

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