Voyage au Pays des roseaux Le Blanc

Voyage au Pays des roseaux

Place René Thimel Le Blanc Indre

Début : Mercredi 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 15:30:00

Et si les livres devenaient des passerelles vers un monde secret ?

Au cœur des zones humides, là où l’eau murmure et où les roseaux dansent au vent, se cachent des animaux étonnants et des plantes pleines de mystères…Familles

La bibliothèque invite les petits explorateurs de 4 à 10 ans à un voyage au pays des roseaux

1- une lecture pour rêver et découvrir,

2- une activité pour s’amuser et créer,

3- un goûter pour reprendre des forces après l’aventure !

Grenouilles, libellules et oiseaux d’eau n’attendent plus que vous.

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles… l’aventure commence entre les pages et au fil de l’eau ! .

Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequesdelabrenne.fr

English :

What if books became gateways to a secret world?

In the heart of the wetlands, where the water murmurs and the reeds dance in the wind, are hidden astonishing animals and plants full of mystery?

