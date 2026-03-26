Duo Brady boulevard Edouard Baudoin Antibes

Duo Brady boulevard Edouard Baudoin Antibes dimanche 19 juillet 2026.

Duo Brady

boulevard Edouard Baudoin Petite Pinède Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:15:00
fin : 2026-07-19 20:15:00

Date(s) :
2026-07-19

19 Juillet Duo Brady
Michèle Pierre violoncelle Paul Colomb violoncelle Anaïs Georgel, son
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boulevard Edouard Baudoin Petite Pinède Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01  accueil@antibesjuanlespins.com

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English :

july 19th? Brady Duo
Michèle Pierre: cello Paul Colomb: cello Anaïs Georgel, sound

L’événement Duo Brady Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins

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