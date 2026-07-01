DUO JAZZ BEN & NUTS Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

DUO JAZZ BEN & NUTS

Le Quai Le Commerce Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Venez profiter d’un concert en terrasse au Café du Commerce !

Ben & Nuts vous embarque entre swing élégant et balades envoûtantes, ce duo mêle complicité, tendresse et groove subtil. Un univers cool, raffiné et chaleureux, où chaque note respire l’amour de la musique et la joie de partager.

Venez profiter d’un concert en terrasse au Café du Commerce !

Ben & Nuts vous embarque entre swing élégant et balades envoûtantes, ce duo mêle complicité, tendresse et groove subtil. Un univers cool, raffiné et chaleureux, où chaque note respire l’amour de la musique et la joie de partager. .

Le Quai Le Commerce Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 80 19

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English :

Come enjoy a concert on the terrace at the Café du Commerce!

Ben & Nuts will take you on a journey through elegant swing and captivating ballads; this duo blends chemistry, tenderness, and a subtle groove. A cool, refined, and warm atmosphere, where every note exudes a love of music and the joy of sharing.

L’événement DUO JAZZ BEN & NUTS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère