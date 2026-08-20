DUO PARENT-ENFANT : INITIATION CRÉATIVE AU ZELLIGE, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne

Informations pratiques

DUO PARENT-ENFANT : INITIATION CRÉATIVE AU ZELLIGE 19 et 20 septembre Grande Mosquée Mohammed VI Loire

Inscription pour binômes Enfants-Adultes gratuite en ligne obligatoire à l’aide de ce lien : https://forms.gle/28dHNH97ymazgFzy6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Une initiation ludique et pédagogique à l’art du Zellige en famille. Partagez un moment complice d’assemblage géométrique à la Grande Mosquée Mohammed VI.

Cet atelier d’initiation au zellige propose une expérience d’éveil artistique et sensoriel pensée spécifiquement pour les binômes enfants-adultes. L’art ancestral marocain du zellige est ici abordé sous ses facettes les plus créatives et accessibles. Guidées avec douceur et expertise par Oumaima, lauréate de l’Académie des Arts Traditionnels de Casablanca, les familles manipulent de véritables tesselles émaillées aux nuances riches et chatoyantes.

Cet exercice d’assemblage permet aux plus jeunes de se familiariser de façon tactile avec la géométrie de cette technique décorative. C’est un moment privilégié de partage et de complicité intergénérationnelle, où parents et enfants façonnent ensemble un souvenir impérissable de leur découverte artistique sous la verrière de la Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne.

Informations Pratiques :

Durée de la séance : 1h30min

: 1h30min Public ciblé : Binômes Enfants-Adultes (les enfants participent sous la responsabilité active de leur parent accompagnateur)

: Binômes Enfants-Adultes (les enfants participent sous la responsabilité active de leur parent accompagnateur) Tarif : Gratuit

: Gratuit Inscription en ligne obligatoire : réservez dès maintenant votre place en remplissant ce formulaire en ligne accessible à l’aide de ce lien : https://forms.gle/28dHNH97ymazgFzy6

***Note : Pour le public individuel dès 16 ans, un atelier spécifique sans accompagnement d’enfant est également proposé : « Atelier d’Initiation au Zellige – CATÉGORIE ADULTE ».***

Grande Mosquée Mohammed VI 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 57 54 21 http://lagmse.org https://www.instagram.com/grandemosqueemohammedvi [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/28dHNH97ymazgFzy6 »}] [{« link »: « https://forms.gle/28dHNH97ymazgFzy6 »}] La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocaine et la finesse de son exécution. Elle est aujourd’hui un monument des arts et de la culture à Saint-Étienne.

Une initiation ludique et pédagogique à l’art du Zellige en famille. Partagez un moment complice d’assemblage géométrique à la Grande Mosquée Mohammed VI.

©AJA-YA