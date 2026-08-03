DUO PIANO ET FLÛTE TRAVERSIÈRE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
vendredi 12 mars 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
DUO PIANO ET FLÛTE TRAVERSIÈRE
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 12:30:00
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
Quand le folklore rencontre le jazz et la musique classique, un monde s’invente. Un programme vibrant où les racines populaires deviennent matière à création.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
When folk music meets jazz and classical music, a whole new world is born. A vibrant program in which folk traditions become the raw material for creation.
L’événement DUO PIANO ET FLÛTE TRAVERSIÈRE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME
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