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DUO PIANO ET FLÛTE TRAVERSIÈRE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

vendredi 12 mars 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan

DUO PIANO ET FLÛTE TRAVERSIÈRE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 12 mars 2027
Fin
vendredi 12 mars 2027
Heure de début
12:30:00
Lieu
THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL
Adresse
Avenue Général Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

DUO PIANO ET FLÛTE TRAVERSIÈRE

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 12:30:00
fin : 2027-03-12

Date(s) :
2027-03-12

Quand le folklore rencontre le jazz et la musique classique, un monde s’invente. Un programme vibrant où les racines populaires deviennent matière à création.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

When folk music meets jazz and classical music, a whole new world is born. A vibrant program in which folk traditions become the raw material for creation.

L’événement DUO PIANO ET FLÛTE TRAVERSIÈRE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME

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