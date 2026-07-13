Informations pratiques

Perpignan

DUO PIANO ET VOIX

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 12:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Un voyage musical sensible où opéra, classique et chanson se rencontrent dans l’écrin d’une voix et d’un piano.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00

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English :

A sensitive musical journey where opera, classical music, and song come together, framed by a voice and a piano.

L’événement DUO PIANO ET VOIX Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME