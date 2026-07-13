DUO PIANO ET VOIX Perpignan
vendredi 4 décembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
DUO PIANO ET VOIX
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 12:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Un voyage musical sensible où opéra, classique et chanson se rencontrent dans l’écrin d’une voix et d’un piano.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
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English :
A sensitive musical journey where opera, classical music, and song come together, framed by a voice and a piano.
L’événement DUO PIANO ET VOIX Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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