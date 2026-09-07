Duo show Rayane Mcirdi et Chloé Quenum (titre à venir), Frac Île-de-France, Le Plateau, Paris

Informations pratiques

Duo show Rayane Mcirdi et Chloé Quenum (titre à venir) 24 septembre 2026 – 21 février 2027 Frac Île-de-France, Le Plateau Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00

Fin : 2027-02-21T14:00:00+01:00 – 2027-02-21T19:00:00+01:00

Duo show Rayane Mcirdi et Chloé Quenum (titre à venir)

Exposition personnelle de Chloé Quenum (titre à venir)

Commissaire : Emilie Villez

Au Plateau, le Frac Île-de-France présente un duo show d’artistes de la collection dont les pratiques sont liées par une sensibilité et un onirisme commun. Un rapport tendre à la mémoire et au territoire, le partage d’émotions et de sensations communes à travers des récits familiaux ou collectifs, ou encore la circulation de signes et d’images à travers le temps et les régions…tous ces éléments réunissent la pratique des deux artistes. Par-delà les cultures, l’exposition tend vers la transmission d’une histoire universelle.

Frac Île-de-France, Le Plateau 22 rue des Alouettes, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Combat Paris Île-de-France 0176211341 http://www.fraciledefrance.com https://www.instagram.com/fraciledefrance/;https://www.facebook.com/fraciledefrance;https://www.linkedin.com/company/frac-ile-de-france Expérimentation, production, co-création et soutien à la création contemporaine Le Plateau – espace d’exposition inauguré en 2002 – est un lieu incontournable de l’art contemporain en France.

8 expositions par an sont organisées au Plateau :

Une exposition, en solo ou en duo, engagée avec les publics et les questions de société

Une exposition collective territoriale, transdisciplinaire et transhistorique avec un volet présenté également aux Réserves et aussi déclinée hors les murs

Six expositions dans la Project Room prennent place dans la dernière salle du Plateau. La Project Room, espace prospectif et expérimental du Frac, offre la possibilité de restituer des projets de recherches, de diplômes, de bourses ou de résidences à des artistes français ou étrangers, habitant l’Île-de-France, de préférence, mais pas uniquement. Cette programmation réactive et flexible se construit en dialogue avec les structures essentielles soutenant la création, et particulièrement la jeune création, mais aussi avec les écoles d’art et les universités franciliennes ou internationales.

Le Plateau dispose d’un espace de pratique libre pour intégrer les usages amateurs du lieu et propose également tout un programme d’événements, de rencontres, de performances et de workshops. Métro

Jourdain (ligne 11) prendre la sortie rue Lassus puis la rue Fessart jusqu’à la rue des Alouettes. Vous êtes arrivés.

Pyrénées (ligne 11) prendre la sortie rue Clavel, puis la rue Melingue (2e à gauche).

Au bout de la rue prendre à gauche, rue Fessart, puis 1ère à droite rue des Alouettes. Vous êtes arrivés.

Buttes-Chaumont (ligne 7bis) à 2 stations de Jaurès Prendre la rue du Plateau et vous êtes arrivés.

Bus

Ligne 26 arrêt Jourdain à 15 minutes de la gare du Nord.

Vélib’

Place Hannah Arendt – station n°19120.

Duo show Rayane Mcirdi et Chloé Quenum (titre à venir)

Chloé Quenum, Leeway, 2013, Collection Frac Île-de-France. © Chloé Quenum / Adagp, Paris, 2026.