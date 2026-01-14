Duo Vrod Isnart héritage et covoiturage Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Duo Vrod Isnart héritage et covoiturage

Vendredi 20 novembre 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

Raconter la musique, c’est comme ne rien dire, ça reste de la musique. Ou comment deux chemins, celui de Jean-François Vrod enfant du folk passionné de violon populaire et de tous les matériaux que le monde de l’oralité lui met sous les doigts et celui de Cyril Isnart chercheur chevronné en quête d’interlocuteurs avec qui élaborer se croisent et se mêlent dans un instant de bonheur léger et affuté.



Car laissons-les-nous le dire “ Le jeu des statuts sociaux et des points de vue sur les faits culturels est bouleversé, pour aboutir à une version et une vision plus juste de ce qui nous incite à encore et toujours faire de la musique, raconter des histoires ou s’investir dans les rituels”.





Avec la félicité de se laisser surprendre, nous pourrions tous les rejoindre dans l’univers parallèle qu’ils imaginent fructueusement.





Dates de la résidence du mardi 17 au vendredi 20 novembre. .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

L’événement Duo Vrod Isnart héritage et covoiturage Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille