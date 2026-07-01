Duras-Mitterrand, “Entretiens” par La Cie de la Dame, Le Castelet, Toulouse

Informations pratiques

Duras-Mitterrand, “Entretiens” par La Cie de la Dame 18 et 19 septembre Le Castelet Haute-Garonne

10 € – Ouverture des réservations prochainement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:50:00+02:00

Par hasard, tombés sur la réédition des entretiens entre Marguerite Duras et François Mitterand chez Folio, Corinne Mariotto et Denis Rey ont envie de partager l’évidence de ces textes sur scène. Après avoir envisagé une mise en scène, ils ont choisi une lecture théâtrale du texte seul, capturant l’intelligence et les hésitations du dialogue, et surtout l’alliance unique de Duras et Mitterand. Ils se sont appuyés sur une version audio transcrite mot à mot, qui restitue les chevauchements, les rires et la profondeur de leur raisonnement.

Durée :

Partie 1 : Le Bureau de Poste de la Rue Dupin – 50 min

Partie 2 : Le Ciel et la Terre – 1h

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l’histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d’un parcours d’évocation et d’interprétation. Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer

La Cie de la Dame vous présente Duras-Mitterand “Entretiens” au Castelet. Une rencontre rare entre littérature et politique, où deux voix majeures du XXème siècle se révèlent dans toute leur humanité.

© Corinne Mariotto