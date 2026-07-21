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AGENDA · Lyon 5e Arrondissement

Dvořák, Quintette Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

mardi 17 novembre 2026 · Salle Molière · Lyon 5e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Molière
Adresse
18 quai de Bondy
Ville
69005 Lyon 5e Arrondissement
Département
Rhône
Tarif

Lyon 5e Arrondissement

Dvořák, Quintette

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17 21:10:00

Date(s) :
2026-11-17

Trois Josef rejoignent Antonín Dvořák pour brosser un panorama sur trois siècles de la musique de chambre tchèque, du Divin Bohémien , Mysliveček, aux successeurs de Dvořák, Foerster et Suk.
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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95  onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English :

Three Josef musicians join Antonín Dvořák to provide an overview of three centuries of Czech chamber music, from the “Divine Bohemian,” Mysliveček, to Dvořák’s successors, Foerster and Suk.

L’événement Dvořák, Quintette Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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