Dvořák, Quintette Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Informations pratiques

Lyon 5e Arrondissement

Dvořák, Quintette

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17 21:10:00

Date(s) :

2026-11-17

Trois Josef rejoignent Antonín Dvořák pour brosser un panorama sur trois siècles de la musique de chambre tchèque, du Divin Bohémien , Mysliveček, aux successeurs de Dvořák, Foerster et Suk.

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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English :

Three Josef musicians join Antonín Dvořák to provide an overview of three centuries of Czech chamber music, from the “Divine Bohemian,” Mysliveček, to Dvořák’s successors, Foerster and Suk.

L’événement Dvořák, Quintette Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme