So British! Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Informations pratiques

Lyon 5e Arrondissement

So British!

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13 21:15:00

Date(s) :

2026-10-13

Alors que 2026 marque les 400 ans de la mort de John Dowland, ce programme tisse des liens intimes entre le grand compositeur anglais de la Renaissance et sa descendance. Un pont enchanteur entre les époques.

.

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As 2026 marks the 400th anniversary of John Dowland’s death, this program weaves intimate connections between the great English Renaissance composer and his descendants. An enchanting bridge between the %E9poques.

L’événement So British! Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme