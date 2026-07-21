Janáček, Lettres intimes Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Informations pratiques

Lyon 5e Arrondissement

Janáček, Lettres intimes

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:00:00

fin : 2026-12-01 21:40:00

Date(s) :

2026-12-01

Avec les Lettres intimes emplies d’amour de Janáček, le Quatuor Bennewitz propose un programme tendre et lumineux qui réunit aussi trois compositeurs juifs victimes de la barbarie nazie.

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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English :

With Janáček’s %ABLettres intimes%BB, filled with love, the Bennewitz Quartet presents a tender and luminous program that also brings together three Jewish composers who were victims of Nazi barbarism.

L’événement Janáček, Lettres intimes Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme