Janáček, Lettres intimes Salle Molière Lyon 5e Arrondissement
mardi 1 décembre 2026 · Salle Molière · Lyon 5e Arrondissement
Informations pratiques
Lyon 5e Arrondissement
Janáček, Lettres intimes
Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:00:00
fin : 2026-12-01 21:40:00
Date(s) :
2026-12-01
Avec les Lettres intimes emplies d’amour de Janáček, le Quatuor Bennewitz propose un programme tendre et lumineux qui réunit aussi trois compositeurs juifs victimes de la barbarie nazie.
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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr
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English :
With Janáček’s %ABLettres intimes%BB, filled with love, the Bennewitz Quartet presents a tender and luminous program that also brings together three Jewish composers who were victims of Nazi barbarism.
L’événement Janáček, Lettres intimes Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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