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AGENDA · Lyon 5e Arrondissement

Janáček, Lettres intimes Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

mardi 1 décembre 2026 · Salle Molière · Lyon 5e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Molière
Adresse
18 quai de Bondy
Ville
69005 Lyon 5e Arrondissement
Département
Rhône
Tarif

Lyon 5e Arrondissement

Janáček, Lettres intimes

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:00:00
fin : 2026-12-01 21:40:00

Date(s) :
2026-12-01

Avec les Lettres intimes emplies d’amour de Janáček, le Quatuor Bennewitz propose un programme tendre et lumineux qui réunit aussi trois compositeurs juifs victimes de la barbarie nazie.
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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95  onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English :

With Janáček’s %ABLettres intimes%BB, filled with love, the Bennewitz Quartet presents a tender and luminous program that also brings together three Jewish composers who were victims of Nazi barbarism.

L’événement Janáček, Lettres intimes Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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