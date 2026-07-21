Martinů Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Informations pratiques

Lyon 5e Arrondissement

Martinů

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-15 21:10:00

Date(s) :

2026-12-15

Jocelyn Aubrun, son frère Ambroise et Steven Vanhauwaert ont puisé dans l’immense corpus de musique de chambre de Martinů le contenu d’un superbe disque paru en avril 2026 chez Brilliant Classics, dont ils nous offrent la primeur au concert.

.

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jocelyn Aubrun, his brother Ambroise, and Steven Vanhauwaert have drawn from Martin’s vast body of chamber music to create a superb album released in April 2026 on Brilliant Classics, which they will premiere at the concert.

L’événement Martinů Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme