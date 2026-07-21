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AGENDA · Lyon 5e Arrondissement

Mozart / Smetana Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

mardi 6 octobre 2026 · Salle Molière · Lyon 5e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Molière
Adresse
18 quai de Bondy
Ville
69005 Lyon 5e Arrondissement
Département
Rhône
Tarif

Lyon 5e Arrondissement

Mozart / Smetana

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06 21:00:00

Date(s) :
2026-10-06

En s’inspirant abondamment de la musique populaire, Bedřich Smetana a fondé l’école nationale tchèque. Dans son Quatuor De ma vie comme dans le quatuor de Mozart qui l’accompagne, c’est sa voix la plus intime qui s’exprime.
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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95  onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English :

Drawing heavily on folk music, Bedřich Smetana founded the Czech National School. In his quartet “From My Life,” as in the accompanying Mozart quartet, his most intimate voice comes to the fore.

L’événement Mozart / Smetana Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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