Beethoven, L’Archiduc Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Informations pratiques

Lyon 5e Arrondissement

Beethoven, L’Archiduc

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29 21:00:00

Date(s) :

2026-09-29

L’un est destiné à un prince hongrois, l’autre au fils de l’empereur d’Autriche. Mais les titres de noblesse de ces deux partitions sont avant tout dans leur musique le trio de Haydn plus en grâce lumineuse, celui de Beethoven plus en puissance.

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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English :

One is intended for a Hungarian prince, the other for the son of the Emperor of Austria. But the true nobility of these two scores lies above all in their music: Haydn’s trio is more radiant, while Beethoven’s is more powerful.

L’événement Beethoven, L’Archiduc Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme