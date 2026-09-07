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E-nitiation informatique, Bibliothèque Ceccano, Avignon

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Ceccano · Avignon

E-nitiation informatique, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Ceccano
Adresse
2bis rue Laboureur 84000 Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée gratuite sur inscription

E-nitiation informatique Samedi 10 octobre, 10h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00

Prenez en main votre ordinateur : le clavier, la souris, les icônes et la gestion des fichiers n’auront plus de secret pour vous !

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
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