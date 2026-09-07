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E-nitiation informatique, Bibliothèque Ceccano, Avignon

jeudi 22 octobre 2026 · Bibliothèque Ceccano · Avignon

E-nitiation informatique, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Ceccano
Adresse
2bis rue Laboureur 84000 Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée gratuite sur inscription

E-nitiation informatique Jeudi 22 octobre, 10h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T10:00:00+02:00 – 2026-10-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T10:00:00+02:00 – 2026-10-22T11:00:00+02:00

Venez avec une ou deux questions et obtenez des conseils pour bien utiliser et effectuer des réglages sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Les réponses apportées à vos questions profitent aux autre participants et vice versa !

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
Venez avec vos questions ! adulte formation

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