E-nitiation informatique, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
vendredi 6 novembre 2026 · Bibliothèque Renaud-Barrault · Avignon
Informations pratiques
E-nitiation informatique Vendredi 6 novembre, 13h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T13:00:00+01:00 – 2026-11-06T14:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T13:00:00+01:00 – 2026-11-06T14:00:00+01:00
Apprenez à mettre en page et à enregistrer un document à partir d’un logiciel de traitement de texte.
Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 52 80 »}] ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade
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