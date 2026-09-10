Eau, bien commun, Salle des fêtes, Montlaux

Informations pratiques

Eau, bien commun Samedi 19 septembre, 09h00, 17h00 Salle des fêtes Alpes-de-Haute-Provence

atelier limité à 20 personnes et payant 10 euros / inscription – et restitution gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Un temps-fort dédié à l’eau.

L’association Kiritk ! basée à Lurs mène un projet hybride pour 3 années sur le territoire et propose des événements qui visent à promouvoir une écologie de la réconciliation en réunissant divers acteurs et les publics autour de l’élément EAU.

L’objectif est de sensibiliser à l’interdépendance des espèces vivantes via la pratique artistique, les actions culturelles, la science participative, l’éducation populaire et des propositions diverses favorisant la compréhension des enjeux liés aux milieux rivières.

Le programme est une propositions pour célébrer le patrimoine « naturel » :

> 9h00- 13h00 marche du temps profond (atelier, balade de 3h30) – en extérieur + pique nique partagé ( sur inscription – 10 euros / personne – enfants à partir de 7 ans / gratuit- )

Une balade guidée de 4,6 kms pour parcourir les 4,6 milliards d’Années d’Histoire de la Terre

Une marche mêlant récit scientifique, expériences sensibles, échanges et temps d’intégration.

> 17h00 restitution résidence artistique SIN DO NOU, échange culturel avec Bignon Acakpo – esplanade derrière l’église

Si l’eau n’existait pas, que serait la vie? Dans le cadre d’un échange culturel, avec le Bénin, les deux artistes invités Emmanuelle Affergan et Bignon Acakpo, présenteront une performance qui est le résultat de leur première étape de création & suivi d’un échange avec les artistes.

+ échanges autour de la proposition

Salle des fêtes 60 chemin des Moulins 04230 Montlaux Montlaux 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 41 48 22 17 http://mairie.montlaux.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100067232599179 [{« type »: « email », « value »: « contact@kritik-asso.org »}] visite commentée parking de la salle des fêtes

Un temps-fort dédié à l’eau.

©kritik