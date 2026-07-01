AGENDA · Saint-Just-Luzac
Écalde repas Saint just Luzac Saint-Just-Luzac
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Just-Luzac
Informations pratiques
Saint-Just-Luzac
Écalde repas Saint just Luzac
place Jean Hay Saint-Just-Luzac Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Eclade de moules place Jean Hay
.
place Jean Hay Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 13 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Écalde Saint-Just-Luzac meal
Mussel roast in Place Jean Hay
L’événement Écalde repas Saint just Luzac Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Just-Luzac (Charente-Maritime)
- Escape Game La Marée monte ! Saint-Just-Luzac 15 juillet 2026
- Temps Danse spéciale Nuit des Etoiles Route de Mauzac Saint-Just-Luzac 15 juillet 2026
- Nuit des Etoiles Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac 15 juillet 2026
- Festival Entre vents et marais café concert Aubade Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 18 juillet 2026
- Visite du Moulin des Loges à la Lampe Torche Route de Mauzac Saint-Just-Luzac 21 juillet 2026