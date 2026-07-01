Informations pratiques

Saint-Just-Luzac

Écalde repas Saint just Luzac

place Jean Hay Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Eclade de moules place Jean Hay

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place Jean Hay Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 13 03

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English : Écalde Saint-Just-Luzac meal

Mussel roast in Place Jean Hay

L’événement Écalde repas Saint just Luzac Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes