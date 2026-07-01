UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Just-Luzac

Écalde repas Saint just Luzac Saint-Just-Luzac

samedi 25 juillet 2026 · Saint-Just-Luzac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
place Jean Hay
Ville
17320 Saint-Just-Luzac
Département
Charente-Maritime
Tarif
12 12 12

Saint-Just-Luzac

Écalde repas Saint just Luzac

place Jean Hay Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Eclade de moules place Jean Hay
  .

place Jean Hay Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 13 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Écalde Saint-Just-Luzac meal

Mussel roast in Place Jean Hay

L’événement Écalde repas Saint just Luzac Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Just-Luzac (Charente-Maritime)