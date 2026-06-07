Échange autour de la BD « S’il suffisait qu’on s’aime – chronique des années PMA pour toutes » A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 16:30 –

Gratuit : oui Tout public

Accès à la maternité, désir d’enfant, PMA, homoparentalité, voici les sujets qui seront abordés lors du temps d’échange animé par Mélina.???? Réservation conseillée au 02 40 48 71 46

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr https://alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/



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