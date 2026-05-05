Échange Café musique Médiathèque intercommunale Montélimar
Échange Café musique Médiathèque intercommunale Montélimar samedi 20 juin 2026.
Montélimar
Échange Café musique
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Échanges de coups de cœur musicaux entre les discothécaires et vous !
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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Exchanges of musical favourites between you and the disc librarians!
L’événement Échange Café musique Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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