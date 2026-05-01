Nogent-sur-Vernisson

Echanges sur les peintures de Claude Monet

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Echanges sur les peintures de Claude Monet

Dans le cadre de la nuit européenne des musées, échanges autour de la peinture de Claude Monet. A 20h30. Gratuit. Sur réservation au 02 38 07 03 76 .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

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English :

Discussions on Claude Monet’s paintings

L’événement Echanges sur les peintures de Claude Monet Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GATINAIS SUD