Echappée Belle départ des coureurs et animations Allevard
vendredi 21 août 2026 · Allevard
Informations pratiques
Allevard
Echappée Belle départ des coureurs et animations
Place de la Résistance Allevard Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 00:00:00
fin : 2026-08-22 09:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Deux départs de la course de trail à ne pas manquer en Belledonne la Traversée Nord, et le Parcours des Crêtes.
Profitez d’un événement sportif de taille pour découvrir la ville d’Allevard-les-Bains.
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Place de la Résistance Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 45 10 11
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English : Echappée Belle départ des coureurs et animations
Use l’Échappée Belle as an axcuse to discover the beautiful spa town of Allevard-les-Bains!
L’événement Echappée Belle départ des coureurs et animations Allevard a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse
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