Informations pratiques

Allevard

Echappée Belle départ des coureurs et animations

Place de la Résistance Allevard Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 00:00:00

fin : 2026-08-22 09:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Deux départs de la course de trail à ne pas manquer en Belledonne la Traversée Nord, et le Parcours des Crêtes.

Profitez d’un événement sportif de taille pour découvrir la ville d’Allevard-les-Bains.

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Place de la Résistance Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 45 10 11

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English : Echappée Belle départ des coureurs et animations

Use l’Échappée Belle as an axcuse to discover the beautiful spa town of Allevard-les-Bains!

L’événement Echappée Belle départ des coureurs et animations Allevard a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse