Echappée immersive Les dessous du théâtre à l’italienne de Cherbourg Théâtre à l’italienne Cherbourg-en-Cotentin samedi 17 octobre 2026.

Cherbourg-en-Cotentin

Echappée immersive Les dessous du théâtre à l’italienne de Cherbourg

Théâtre à l’italienne Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’envers du décor du théâtre à l’Italienne de Cherbourg, Thomas Roquier le connait parfaitement !

Anticiper l’imprévisible, veiller à ce que tout joue sans accroc et que le spectacle soit magnifié telle fut sa mission durant ses années en tant que directeur technique.

En sa compagnie, nous vous proposons d’explorer les coulisses de ce sublime bâtiment et d’en découvrir les secrets. Une visite intimiste, qui vous révèlera un monde méconnu, des lieux habituellement inaccessibles au public, ainsi que des techniques et rouages qui, pour bon nombre, demeurent inchangés depuis plusieurs siècles !

Tarif 18€/personne

Âge conseillé à partir de 10 ans.

Réservation auprès de l’Office de tourisme du Cotentin nécessaire. .

Théâtre à l’italienne Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Echappée immersive Les dessous du théâtre à l’italienne de Cherbourg

L’événement Echappée immersive Les dessous du théâtre à l’italienne de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cotentin