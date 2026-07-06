Echappées inattendues : la bioinspiration Médiathèque Marguerite Duras Paris

Informations pratiques

Trois micros conférences sur la bioinspiration :

Camille Aracheloff

Post-doctorante en biophysique à l’Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité (ISYEB), qui travaille notamment sur la bioinspiration en lien avec les mécanismes de vol des libellules.

Natasha Chayaamor-Heil

Architecte et chercheuse en design biomimétique appliqué à l’urbanisme et à l’architecture au sein du Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE).

Florence Elias

Enseignante-chercheuse en physique au Laboratoire de Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes (PMMH), qui travaille sur la mise au point de mousses artificielles bio-inspirées visant à décontaminer des eaux polluées .

Embarquez pour les Échappées inattendues :

des évènements et des rencontres ouverts à toutes et tous à côté de chez vous pour débattre, expérimenter, explorer, échanger avec les scientifiques

Le samedi 26 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

https://bibliocite.fr/evenements/ ou au 01 44 78 80 50

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T16:00:00+02:00_2026-09-26T17:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr



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