UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Echappées inattendues : la bioinspiration Médiathèque Marguerite Duras Paris

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Duras · Paris

Echappées inattendues : la bioinspiration Médiathèque Marguerite Duras Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Duras
Adresse
115, rue de Bagnolet
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>https://bibliocite.fr/evenements/ ou au  01 44 78 80 50 </p>

Trois micros conférences sur la bioinspiration :

Camille Aracheloff

Post-doctorante en biophysique à l’Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité (ISYEB), qui travaille notamment sur la bioinspiration en lien avec les mécanismes de vol des libellules.

Natasha Chayaamor-Heil

Architecte et chercheuse en design biomimétique appliqué à l’urbanisme et à l’architecture au sein du Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE).

Florence Elias

Enseignante-chercheuse en physique au Laboratoire de Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes (PMMH), qui travaille sur la mise au point de mousses artificielles bio-inspirées visant à décontaminer des eaux polluées .

Embarquez pour les Échappées inattendues :
des évènements et des rencontres ouverts à toutes et tous à côté de chez vous pour débattre, expérimenter, explorer, échanger avec les scientifiques
Le samedi 26 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit

https://bibliocite.fr/evenements/ ou au  01 44 78 80 50 

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T16:00:00+02:00_2026-09-26T17:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet  75020 Paris
+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr


Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Duras et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)