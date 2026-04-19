ECHECS AUX OSTALS Béziers
ECHECS AUX OSTALS Béziers dimanche 19 avril 2026.
Béziers
ECHECS AUX OSTALS
10 Rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06
Tous les dimanches, venez jouer avec vos amis ou faire 5 parties d’échecs de 20 minutes contre des joueurs de Béziers.
Pour les grands et les petits. Un événement co-réalisé avec la plateforme ChessBar.
Tous les dimanches, deux formats pour jouer aux échecs l’après-midi:
– En mode tranquille, venez jouer avec vos amis (sans inscription)
– En mode tournoi, venez faire 5 parties d’échecs contre des joueurs de Béziers (format 10 minutes par joueur, inscription sur l’application ChessBar).
Pour les grands et les petits.
Bonne ambiance assurée. .
10 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80 hello@lesostals.com
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English : ECHECS AUX OSTALS
Every Sunday, come and play with your friends or play 5 20-minute games of chess against players from Béziers.
For young and old alike. An event co-produced with the ChessBar platform.
L’événement ECHECS AUX OSTALS Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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