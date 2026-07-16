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Échecs & Jam ! Entrée à prix libre, JASS CLUB, Paris

dimanche 20 septembre 2026 · JASS CLUB · Paris

Échecs & Jam ! Entrée à prix libre, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB
Adresse
141 Rue de Tolbiac, Paris
Ville
75013 Paris
Département
Paris

Échecs & Jam ! Entrée à prix libre Dimanche 20 septembre, 17h00 JASS CLUB Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

*17h à 21h* Tous les dimanches, rendez-vous autour des échecs et d’une jam session jazz. Participez aux tournois organisés via l’appli ChessBar ou venez jouer librement ! Inscription aux tournois : / Ouverture des portes dès **17h** / Tables avec jeux d’échecs à disposition, musique live, ambiance conviviale **/ Entrée à prix libre !** ——— *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place*

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/612-Echecs-Jam-Entree-a-prix-libre?session=612 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
17h à 21hTous les dimanches, rendez-vous autour des échecs et d’une jam session jazz.Participez aux tournois organisés via l’appli ChessBar ou venez jouer librement !Inscription aux tournois :http …

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