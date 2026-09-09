ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse
jeudi 10 septembre 2026 · LE TAQUIN · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ECHO JAZZ
LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8.8 – 8.8 – EUR
8.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 21:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
DatziraGrain le nouveau projet artistique du saxophoniste et compositeur Iscle Datzira, se distingue par sa fusion d’improvisation jazz et de musique électronique.
Création d’un quartet de jazz accordé à 432Hz, interprétant des thèmes originaux.
Un équilibre entre l’acoustique naturelle des instruments et une interprétation enrichie d’effets analogiques, tout en préservant l’interaction authentique entre les musicien(ne)s.
Pour l’occasion il invite le grand pianiste catalan Xavi Torres, venu direct de Barcelone, ainsi que d’autres invités surprises, et à la section rythmique le fameux tandem Toulousain de luxe Louis Navarro à la contrebasse et Guillaume Prévost à la batterie ! 8.8 .
LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
DatziraGrain, the new artistic project by saxophonist and composer Iscle Datzira, stands out for its fusion of jazz improvisation and electronic music.
L’événement ECHO JAZZ Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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