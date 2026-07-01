Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse
jeudi 10 septembre 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse
Informations pratiques
Trajectoire vers l’Emploi Jeudi 10 septembre, 14h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne
Sur inscription auprès de l’association Trajectoire vers l’emploi
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00
Trajectoire vers l’Emploi est une association qui accompagne les demandeurs d’emploi en recherche d’une insertion professionnelle durable. Selon une logique de parrainage, elle développe l’autonomie et la confiance dans le but de retrouver une dynamique positive vers la réussite dans la recherche d’emploi.
L’association mène des ateliers informatiques destinés aux chercheurs d’emploi. Ce sont des ateliers de remise à niveau en informatique (Word, Excel, …). Il existe également des ateliers plus thématiques dans la recherche d’emploi.
Ces ateliers sont ouverts à tous (pas seulement aux membres de l’association). Thème spécifique à chaque séance.
Inscriptions et renseignements pour les ateliers auprès de l’association Trajectoire vers l’emploi au 05 34 41 15 99
Médiathèque des Izards
Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 41 15 99 »}]
Atelier d’aide pour une recherche d’emploi efficace à destination de publics en insertion ou réinsertion professionnelle atelier Trajectoire vers l’emploi
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