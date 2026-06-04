ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse jeudi 10 septembre 2026.
Toulouse
ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
On prédit déjà le plus brillant avenir à Ilyun Bürkev, en qui le regretté Alfred Brendel plaçait beaucoup d’espoir.
Si le romantisme est très proche du cœur de l’artiste turque, son récital le premier en France varie les esthétiques et fait place aussi à son compatriote A. Adnan Aygun (1907-1991).
Au programme
– J.S. BASH Prélude et fugue en sol mineur BWV 861
– Beethoven Sonate pour piano n°21 en do majeur, op. 53
– Saygun Sonate pour piano, op. 15
– Debussy L’isle joyeuse
– Schumann Sonate pour piano n°2 en sol mineur, op. 22
– Ginastera Danzas argentinas, op. 2
– Liszt Rhapsodie hongroise n°2 en do dièse mineur, S.244/2 15 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The brightest future is already predicted for Ilyun Bürkev, in whom the late Alfred Brendel had great hopes.
L’événement ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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