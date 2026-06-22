ECHOS DE LA MÉMOIRE À LA LUMIÈRE Aniane
samedi 11 juillet 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
ECHOS DE LA MÉMOIRE À LA LUMIÈRE
Place des Pénitents Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-11
En partenariat avec la mairie d’Aniane,l’exposition à thème :Echos de la mémoire à la lumière aux halles d’Aniane, présente les créations , sculptures, peintures, tapisserie, de quatre artistes
En partenariat avec la mairie d’Aniane,l’exposition à thème :Echos de la mémoire à la lumière se tiendra du 11 juillet au 7 aout , aux halles d’Aniane, place des pénitents -34150 , présente les créations , sculptures, peintures, tapisserie, de quatre artistes
Pierre de Bancourt, Michèle Cros-Villar, Nancy Monique Di Caro et Yolande Mauger
chaque oeuvre peinte est une halte sur le chemin où l’histoire personnelle rejoint la mémoire universelle , .évoquant une trace du passé, éclairée par le regard du présent.
La mémoire n’est jamais un refuge immobile, elle est une matière vivante qui éclaire le présent et ouvre un chemin vers l’espérance .
Place des Pénitents Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ECHOS DE LA MÉMOIRE À LA LUMIÈRE
In partnership with the Aniane City Hall, the exhibition titled “Echoes of Memory in the Light” at the Aniane Market Hall presents the creations—sculptures, paintings, and tapestries by four artists
L’événement ECHOS DE LA MÉMOIRE À LA LUMIÈRE Aniane a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
À voir aussi à Aniane (Hérault)
- ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE Aniane 3 juillet 2026
- EXPOSITION LE BONHEUR EST DANS L’IMAGE RAYMOND DEPARDON Ancienne abbaye d’Aniane Aniane 3 juillet 2026
- ENSEMBLE MONDONVILLE Aniane 4 juillet 2026
- LA GRANDE TABLÉE D’ANIANE Aniane 4 juillet 2026
- VISITE DE L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE Aniane 8 juillet 2026