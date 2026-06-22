Informations pratiques

Aniane

ECHOS DE LA MÉMOIRE À LA LUMIÈRE

Place des Pénitents Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-11

En partenariat avec la mairie d’Aniane,l’exposition à thème :Echos de la mémoire à la lumière aux halles d’Aniane, présente les créations , sculptures, peintures, tapisserie, de quatre artistes

En partenariat avec la mairie d’Aniane,l’exposition à thème :Echos de la mémoire à la lumière se tiendra du 11 juillet au 7 aout , aux halles d’Aniane, place des pénitents -34150 , présente les créations , sculptures, peintures, tapisserie, de quatre artistes

Pierre de Bancourt, Michèle Cros-Villar, Nancy Monique Di Caro et Yolande Mauger

chaque oeuvre peinte est une halte sur le chemin où l’histoire personnelle rejoint la mémoire universelle , .évoquant une trace du passé, éclairée par le regard du présent.

La mémoire n’est jamais un refuge immobile, elle est une matière vivante qui éclaire le présent et ouvre un chemin vers l’espérance .

Place des Pénitents Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 40

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English : ECHOS DE LA MÉMOIRE À LA LUMIÈRE

In partnership with the Aniane City Hall, the exhibition titled “Echoes of Memory in the Light” at the Aniane Market Hall presents the creations—sculptures, paintings, and tapestries by four artists

L’événement ECHOS DE LA MÉMOIRE À LA LUMIÈRE Aniane a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT