Éclats baroques et classiques Quatuor à cordes et flûte Treignac

Concert Éclats baroques et classiques Quatuor à cordes et flûte

Chapelle des Pénitents Treignac Corrèze

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

2026-08-22

Un quatuor réunissant violon, alto, violoncelle et flûte interprétera des œuvres de Bach, Mozart et Telemann, dans un programme encore en cours de

préparation.

Une jeune prodige invitée rejoindra un ou deux musiciens pour sublimer cette soirée

Prix 14 euros, enfants de moins de 12 ans gratuits .

Chapelle des Pénitents Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 15 04 accueil@terresdecorreze.com

