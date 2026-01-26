Éclats baroques et classiques Quatuor à cordes et flûte Treignac
Éclats baroques et classiques Quatuor à cordes et flûte Treignac samedi 22 août 2026.
Concert Éclats baroques et classiques Quatuor à cordes et flûte
Chapelle des Pénitents Treignac Corrèze
Un quatuor réunissant violon, alto, violoncelle et flûte interprétera des œuvres de Bach, Mozart et Telemann, dans un programme encore en cours de
préparation.
Une jeune prodige invitée rejoindra un ou deux musiciens pour sublimer cette soirée
Prix 14 euros, enfants de moins de 12 ans gratuits .
Chapelle des Pénitents Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 15 04 accueil@terresdecorreze.com
