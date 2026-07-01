Eclipse solaire, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

Informations pratiques

Eclipse solaire Mercredi 12 août, 15h30 Stade Lucien Nicolas Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T15:30:00+02:00 – 2026-08-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T15:30:00+02:00 – 2026-08-12T18:30:00+02:00

Rendez-vous au stade Lucien Nicolas le 12 août pour découvrir cet exceptionnel éclipse solaire !

Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est

Eclipse solaire le 12 août au stade Lucien Nicolas !

Photo de Gleive Marcio Rodrigues de Souza: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/37045046/