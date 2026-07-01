AGENDA · Rambervillers
Eclipse solaire, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers
mercredi 12 août 2026 · Stade Lucien Nicolas · Rambervillers
Informations pratiques
Eclipse solaire Mercredi 12 août, 15h30 Stade Lucien Nicolas Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T15:30:00+02:00 – 2026-08-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T15:30:00+02:00 – 2026-08-12T18:30:00+02:00
Rendez-vous au stade Lucien Nicolas le 12 août pour découvrir cet exceptionnel éclipse solaire !
Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Eclipse solaire le 12 août au stade Lucien Nicolas !
Photo de Gleive Marcio Rodrigues de Souza: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/37045046/
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