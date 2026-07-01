UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rambervillers

Eclipse solaire, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

mercredi 12 août 2026 · Stade Lucien Nicolas · Rambervillers

Eclipse solaire, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Stade Lucien Nicolas
Adresse
Rue Charles Gratia, Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges

Eclipse solaire Mercredi 12 août, 15h30 Stade Lucien Nicolas Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T15:30:00+02:00 – 2026-08-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T15:30:00+02:00 – 2026-08-12T18:30:00+02:00

Rendez-vous au stade Lucien Nicolas le 12 août pour découvrir cet exceptionnel éclipse solaire !

Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Eclipse solaire le 12 août au stade Lucien Nicolas !

Photo de Gleive Marcio Rodrigues de Souza: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/37045046/

À voir aussi à Rambervillers (Vosges)