Éclosion en Raga – Inde Théâtre Mandapa Paris Vendredi 12 juin, 20h30

Dans le subtil frémissement du silence, une note s’éveille. Elle ne vient pas par la force — elle s’épanouit. Le raga déploie ses pétales invisibles et éveille le printemps intérieur de l’âme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-12T22:00:00.000+02:00

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Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris



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