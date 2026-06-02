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Éclosion en Raga – Inde Théâtre Mandapa Paris

Éclosion en Raga – Inde Théâtre Mandapa Paris

Éclosion en Raga – Inde Théâtre Mandapa Paris vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Théâtre Mandapa

Adresse : 6 rue Wurtz

Ville : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Éclosion en Raga – Inde Théâtre Mandapa Paris Vendredi 12 juin, 20h30

Dans le subtil frémissement du silence, une note s’éveille. Elle ne vient pas par la force — elle s’épanouit. Le raga déploie ses pétales invisibles et éveille le printemps intérieur de l’âme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-12T22:00:00.000+02:00

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Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris


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