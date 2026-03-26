ÉCO-ANXIÉTÉ COMMENT LÂCHER PRISE ?

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Samedi 25 avril | 10h-11h15 11h45-13h

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Face aux défis environnementaux, il est facile de se sentir submergé par l’impuissance. Cette matinée propose d’utiliser la sagesse bouddhiste pour transformer cette anxiété en une force intérieure constructive et apaisée.

Samedi 25 avril | 10h-11h15 11h45-13h

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Face aux défis environnementaux, il est facile de se sentir submergé par l’impuissance. Cette matinée propose d’utiliser la sagesse bouddhiste pour transformer cette anxiété en une force intérieure constructive et apaisée.

• Transformer le sentiment d’impuissance en résilience.

• Cultiver une vision positive et agir avec clarté.

• Apprendre des techniques de méditation pour stabiliser l’esprit.

Réservation Réservation sur notre site ou sur place au 15 rue du Faubourg Boutonnet.

Tarifs 20€ (18€ réduit). Personne n’est refusé par manque de moyens. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

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English :

Saturday, April 25 | 10h-11h15 11h45-13h

Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience.

Faced with environmental challenges, it’s easy to feel overwhelmed by powerlessness. This morning session proposes to use Buddhist wisdom to transform this anxiety into a constructive and calming inner strength.

L’événement ÉCO-ANXIÉTÉ COMMENT LÂCHER PRISE ? Montpellier a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT MONTPELLIER