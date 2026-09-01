Eco balade autour de l’étang de Berre Club Nautique de Martigues Martigues

Informations pratiques

Martigues

Eco balade autour de l’étang de Berre

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 12h30.

Samedi 17 octobre 2026 de 10h à 12h30.

Samedi 14 novembre 2026 de 10h à 12h30. Club Nautique de Martigues 4, quai Sainte-Anne Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-17 2026-11-14

Redécouvrez l’étang de Berre autrement, à travers une éco-balade guidée immersive, conçue pour ceux qui aiment comprendre les lieux qu’ils habitent.

Aux côtés d’un guide local passionné, prenez le temps de marcher, d’observer et d’écouter un territoire emblématique, aujourd’hui en pleine renaissance.



Au fil des sentiers et des pauses en bord d’étang, les paysages se dévoilent avec douceur roselières frémissantes, zones humides vivantes, larges horizons baignés de lumière méditerranéenne. Ici, l’agitation s’efface. Le pas ralentit. L’attention s’aiguise. Le cadre invite naturellement à la détente et à la contemplation.



Tout au long du parcours, le guide partage son regard sensible sur l’étang de Berre. Histoires locales, anecdotes, clés de lecture du paysage et éclairages sur la faune et la flore ponctuent la balade. Une approche accessible et engagée, qui met en lumière la richesse, mais aussi la fragilité, de cet écosystème singulier.



Pour nourrir l’échange et stimuler la curiosité, la sortie est rythmée par un quiz ludique et participatif. Un moment convivial pour apprendre autrement, confronter ses connaissances et porter un regard renouvelé sur un site souvent résumé à son passé industriel.



Plus qu’une simple promenade, cette éco-balade est une expérience de reconnexion au vivant, une invitation à se réapproprier un territoire proche, à mieux le comprendre et à le regarder avec fierté.



Une parenthèse nature, locale et engagée, à vivre et à partager. .

Club Nautique de Martigues 4, quai Sainte-Anne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rediscover the Berre pond in a different way, through an immersive guided eco-walk, designed for those who like to understand the places they live in.

L’événement Eco balade autour de l’étang de Berre Martigues a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues