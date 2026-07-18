Éco-croisières solaires gratuites Rouen
samedi 18 juillet 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Éco-croisières solaires gratuites
Boulevard Emile Duchemin Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Découvrez la Seine autrement grâce aux mini croisières en bateaux solaires !
Organisées par l’association Concept Hélios Propulsion, ces balades gratuites d’une heure invitent le public à embarquer à bord de bateaux fonctionnant à l’énergie solaire pour une expérience silencieuse, écologique et originale.
L’occasion de sensibiliser à l’éconavigation tout en profitant d’un point de vue inédit sur les paysages des quais de Rouen.
> Départ Port de plaisance de Rouen (Bassin Saint-Gervais)
> Horaires de navigation 9h30 / 11h00 / 14h00 / 15h30 / 17h00
> Réservation indispensable par téléphone à partir au 06.31.26.91.95
>Samedi 18 et Dimanche 19 juillet 2026
> Gratuit pour tous .
Boulevard Emile Duchemin Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 26 91 95
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English : Éco-croisières solaires gratuites
L’événement Éco-croisières solaires gratuites Rouen a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Rouen tourisme
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