UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montauban-de-Bretagne

Eco-festival Du Bruit dans la Vallée Montauban-de-Bretagne

dimanche 5 juillet 2026 · Montauban-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Ville
35360 Montauban-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Montauban-de-Bretagne

Eco-festival Du Bruit dans la Vallée

Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Montauban aura l’honneur d’accueillir la 3ème édition de l’éco-festival qui portera cette année sur le thème de l’air .

Cet événement gratuit et ouvert à tous vous offrira spectacles et animations musicales. Vous y retrouverez également toute la journée des stands associatifs, des jeux, des producteurs locaux ainsi qu’une exposition de photos. Pour cela rendez-vous à la Vallée Verte (entre l’étang et la place Bischberg) !

Au programme
– Les Instruments Géants un jardin musical insolite composé d’une vingtaine d’instruments XXL à découvrir et à essayer.
– Animation nature par Graine de Coquelicot capture et observation de petites bêtes volantes , livres et jeux pour les plus jeunes.
– Exposition de mobiles réalisés par les élèves de SAPAT du lycée Saint-Nicolas La Providence lors d’ateliers dédiés.
– Stands variés associations et institutions engagées pour le développement durable, vente de produits locaux, artisanaux et écologiques.
– Buvette et restauration locale tenues par l’association Montauban Animation.   .

Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Eco-festival Du Bruit dans la Vallée Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

À voir aussi à Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)