Eco-festival Du Bruit dans la Vallée Montauban-de-Bretagne
dimanche 5 juillet 2026 · Montauban-de-Bretagne
Informations pratiques
Montauban-de-Bretagne
Eco-festival Du Bruit dans la Vallée
Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Montauban aura l’honneur d’accueillir la 3ème édition de l’éco-festival qui portera cette année sur le thème de l’air .
Cet événement gratuit et ouvert à tous vous offrira spectacles et animations musicales. Vous y retrouverez également toute la journée des stands associatifs, des jeux, des producteurs locaux ainsi qu’une exposition de photos. Pour cela rendez-vous à la Vallée Verte (entre l’étang et la place Bischberg) !
Au programme
– Les Instruments Géants un jardin musical insolite composé d’une vingtaine d’instruments XXL à découvrir et à essayer.
– Animation nature par Graine de Coquelicot capture et observation de petites bêtes volantes , livres et jeux pour les plus jeunes.
– Exposition de mobiles réalisés par les élèves de SAPAT du lycée Saint-Nicolas La Providence lors d’ateliers dédiés.
– Stands variés associations et institutions engagées pour le développement durable, vente de produits locaux, artisanaux et écologiques.
– Buvette et restauration locale tenues par l’association Montauban Animation. .
Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Eco-festival Du Bruit dans la Vallée Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
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