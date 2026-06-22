Informations pratiques

Montauban-de-Bretagne

Eco-festival Du Bruit dans la Vallée

Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Montauban aura l’honneur d’accueillir la 3ème édition de l’éco-festival qui portera cette année sur le thème de l’air .

Cet événement gratuit et ouvert à tous vous offrira spectacles et animations musicales. Vous y retrouverez également toute la journée des stands associatifs, des jeux, des producteurs locaux ainsi qu’une exposition de photos. Pour cela rendez-vous à la Vallée Verte (entre l’étang et la place Bischberg) !

Au programme

– Les Instruments Géants un jardin musical insolite composé d’une vingtaine d’instruments XXL à découvrir et à essayer.

– Animation nature par Graine de Coquelicot capture et observation de petites bêtes volantes , livres et jeux pour les plus jeunes.

– Exposition de mobiles réalisés par les élèves de SAPAT du lycée Saint-Nicolas La Providence lors d’ateliers dédiés.

– Stands variés associations et institutions engagées pour le développement durable, vente de produits locaux, artisanaux et écologiques.

– Buvette et restauration locale tenues par l’association Montauban Animation. .

Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Eco-festival Du Bruit dans la Vallée Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN