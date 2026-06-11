Guinguette Montauban-de-Bretagne Rue de Dinan Montauban-de-Bretagne

Montauban-de-Bretagne

Guinguette Montauban-de-Bretagne

Rue de Dinan Camping Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Ville organise sa guinguette estivale au camping municipal à partir de 19h.

Des soirées conviviales et festives, animées par des associations montalbanaises et des groupes musicaux variés.

Karaoké Plaisir Coupable ! Envie de chanter ? Préparez votre meilleure imitation de Céline, de Gilbert, de Francis ou encore de Jul et venez interpréter votre chanson préférée accompagnés de vrais musiciens ! Buvette et restauration seront tenues par l’association Roazhon Racing team 2RT .

Rue de Dinan Camping Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 42 55

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English :

L’événement Guinguette Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN