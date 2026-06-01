Guinguette Montauban-de-Bretagne Rue de Dinan Montauban-de-Bretagne

Montauban-de-Bretagne

Guinguette Montauban-de-Bretagne

Rue de Dinan Camping Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

La Ville organise sa guinguette estivale au camping municipal à partir de 19h.

Des soirées conviviales et festives, animées par des associations montalbanaises et des groupes musicaux variés.

L’Ecole de musique du Pays de Brocéliande ouvrira les festivités avec cinq groupes musicaux, allant de la musique actuelle à des groupes coachés. Une occasion de découvrir les talents locaux ! La restauration et la buvette seront assurées par l’association Galatée. .

Rue de Dinan Camping Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 42 55

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English :

L’événement Guinguette Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN