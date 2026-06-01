Guinguette Montauban-de-Bretagne Rue de Dinan Montauban-de-Bretagne
Guinguette Montauban-de-Bretagne Rue de Dinan Montauban-de-Bretagne samedi 27 juin 2026.
Montauban-de-Bretagne
Guinguette Montauban-de-Bretagne
Rue de Dinan Camping Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La Ville organise sa guinguette estivale au camping municipal à partir de 19h.
Des soirées conviviales et festives, animées par des associations montalbanaises et des groupes musicaux variés.
Trova, Soleada , vous emmène en voyage musical au coeur de l’Espagne et de l’Amérique latine.
Mad Tempura , l’indie rock nantais est un quatuor aux sonorités brutes et mélodiques, influencé par Pixies, The Strokes et la brit-pop. Une soirée à ne pas manquer. La buvette et la restauration seront tenues par l’association des parents d’élèves de l’école de musique du Pays de Brocéliande. .
Rue de Dinan Camping Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 42 55
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English :
L’événement Guinguette Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
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