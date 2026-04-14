Éco-Ginko, Place Jean Cayrol, Bordeaux
Éco-Ginko, Place Jean Cayrol, Bordeaux samedi 20 juin 2026.
Éco-Ginko Samedi 20 juin, 14h30 Place Jean Cayrol Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Partie intégrante de la requalification du nord de la ville, Ginko tire sa singularité d’une démarche globale de qualité environnementale lui valant le label EcoQuartier. Laissez-vous guider le long des venelles de ce quartier à l’architecture diversifiée.
Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.
Samedi 20 juin à 14h30
Rdv place Jean Cayrol
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Sans réservation
Place Jean Cayrol 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]
Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade
F. Deval – Mairie de Bordeaux
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