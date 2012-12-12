Éco-rando et ramassage de déchets agissez pour notre littoral Plage des Arnettes Martigues

Martigues

Éco-rando et ramassage de déchets agissez pour notre littoral

Mercredi 24 juin 2026 de 9h à 11h30.

Samedi 27 juin 2026 de 9h à 11h30.

Mercredi 15 juillet 2026 de 9h à 11h30.

Samedi 25 juillet 2026 de 9h à 11h30. Plage des Arnettes Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 09:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-27 2026-07-15 2026-07-25

Devenez acteur de la protection de notre littoral une balade utile pour préserver la beauté de nos plages de la Côte Bleue. Rendez-vous sur le littoral méditerranéen de Carro (Martigues) pour vivre cette expérience unique.Familles

Dans le cadre de l’exposition sur la biodiversité, l’Office de Tourisme de Martigues vous invite à une expérience citoyenne unique en partenariat avec l’association Planète Perles. Alliez le plaisir d’une randonnée en bord de mer à un geste concret pour l’environnement.



Accompagnés par des passionnés, vous parcourrez le littoral pour identifier et collecter les déchets sauvages tout en découvrant la richesse de notre patrimoine naturel. C’est l’occasion idéale pour comprendre l’impact des pollutions sur la biodiversité marine et agir activement pour la propreté de la Plage des Arnettes.



L’association Planète Perles, présidée par Cécile Bernardon, se consacre à la sensibilisation environnementale et à la protection des milieux marins. Par ses interventions, elle transmet des savoirs essentiels sur la fragilité de la biodiversité locale tout en encourageant des comportements écoresponsables au quotidien. Pour chaque participation à cette randonnée, 2 € sont directement reversés à l’association pour soutenir ses actions de préservation. Un engagement solidaire pour offrir un avenir plus propre à nos côtes. .

Plage des Arnettes Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

Become an active participant in protecting our coastline: a worthwhile walk to preserve the beauty of our beaches on the Côte Bleue. Join us on the Mediterranean coast of Carro (Martigues) for this unique experience.

L’événement Éco-rando et ramassage de déchets agissez pour notre littoral Martigues a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Martigues