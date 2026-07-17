Ecologie appliquée. Projets de Gina Pane et de Pierre Restany dans les collections des Archives de la critique d’art., Université Rennes 2 Galerie La Chambre Claire, Rennes

Informations pratiques

Ecologie appliquée.

Projets de Gina Pane et de Pierre Restany dans les collections des Archives de la critique d’art. 14 octobre – 17 décembre Université Rennes 2 Galerie La Chambre Claire Ille-et-Vilaine

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T08:00:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-12-17T08:00:00+01:00 – 2026-12-17T18:00:00+01:00

En juin 1970, le critique d’art Pierre Restany publiait un texte à propos de l’installation Aqua Alta/Pali/Venezia (1968-1970) : « Sur le plan de la communication, le travail de Gina Pane constitue une remarquable réussite de langage, une culminance de l’environnement, un chef-d’œuvre d’écologie appliquée. » En décembre de la même année, celui qui constatait que « l’écologie rejoint le politique », forgeait l’idée d’inviter des artistes européens, américains et japonais à imaginer des projets d’interventions sur le Vésuve. Deux ans plus tard, l’Opération Vésuve était lancée depuis Naples.

L’exposition proposée à la galerie La Chambre claire présente deux ensembles de tirages photographiques ainsi que des documents conservés dans les collections de l’INHA-Archives de la critique d’art (Rennes). Le premier rassemble des travaux de Gina Pane manifestant, à la fin des années 1960, sa prise de conscience précoce de la fragilité de l’environnement naturel. Le second recompose les différentes actions et phases de l’Opération Vésuve organisée par Pierre Restany en 1972-1973 entre l’Europe, le Japon et les Etats-Unis.

Université Rennes 2 Galerie La Chambre Claire 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 0299141140 https://culture.service.univ-rennes2.fr/ La Chambre claire (hall du Bât. P) accueille plusieurs expositions par an. Assurée par le service culturel, sa programmation présente en priorité des projets photographiques, mais aussi de la gravure, du dessin… Les vernissages sont ouverts à toutes et tous et sont l’occasion de rencontrer les artistes et d’échanger sur les œuvres. Des temps de médiation des expositions de la Chambre claire peuvent être organisés sur simple demande. Metro A Villejean Université

Ouverte en accès libre du lundi au vendredi de 8 à 18h sauf vacances universitaires

En juin 1970, le critique d’art Pierre Restany publiait un texte à propos de l’installation Aqua Alta/Pali/Venezia (1968-1970) : « Sur le plan de la communication, le travail de Gina Pane constitue…

©GinaPane Collections Archives de la Critique d’art