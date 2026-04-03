Sauliac-sur-Célé

Ecomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Quel est donc cet oiseau ?

Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Un après-midi pour découvrir le monde fascinant des oiseaux, lors de balades, ateliers, installations et spectacle sur le site de l’écomusée de Cuzals.

Avec le réseau Plantes & Cie

Un après-midi pour découvrir le monde fascinant des oiseaux, lors de balades, ateliers, installations et spectacle sur le site de l’écomusée de Cuzals.

Avec le réseau Plantes & Cie

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Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie

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English :

One afternoon to discover the fascinating world of birds, during walks, workshops, installations and a show on the site of the Cuzals ecomuseum.

With the Plantes & Cie network

L’événement Ecomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Quel est donc cet oiseau ? Sauliac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac