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Ecomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Quel est donc cet oiseau ? Sauliac-sur-Célé

Ecomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Quel est donc cet oiseau ? Sauliac-sur-Célé

Ecomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Quel est donc cet oiseau ? Sauliac-sur-Célé samedi 9 mai 2026.

Adresse : Ecomusée de Cuzals

Ville : 46330 Sauliac-sur-Célé

Département : Lot

Début : 2026-05-09T15:00:00

Fin : 2026-05-09T

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Sauliac-sur-Célé

Ecomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Quel est donc cet oiseau ?

Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Un après-midi pour découvrir le monde fascinant des oiseaux, lors de balades, ateliers, installations et spectacle sur le site de l’écomusée de Cuzals.

Avec le réseau Plantes & Cie

Un après-midi pour découvrir le monde fascinant des oiseaux, lors de balades, ateliers, installations et spectacle sur le site de l’écomusée de Cuzals.

Avec le réseau Plantes & Cie

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Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie  

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English :

One afternoon to discover the fascinating world of birds, during walks, workshops, installations and a show on the site of the Cuzals ecomuseum.

With the Plantes & Cie network

L’événement Ecomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Quel est donc cet oiseau ? Sauliac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac

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