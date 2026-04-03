Ecomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Quel est donc cet oiseau ? Sauliac-sur-Célé
Ecomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Quel est donc cet oiseau ? Sauliac-sur-Célé samedi 9 mai 2026.
Sauliac-sur-Célé
Ecomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Quel est donc cet oiseau ?
Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Un après-midi pour découvrir le monde fascinant des oiseaux, lors de balades, ateliers, installations et spectacle sur le site de l’écomusée de Cuzals.
Avec le réseau Plantes & Cie
Un après-midi pour découvrir le monde fascinant des oiseaux, lors de balades, ateliers, installations et spectacle sur le site de l’écomusée de Cuzals.
Avec le réseau Plantes & Cie
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Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie
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English :
One afternoon to discover the fascinating world of birds, during walks, workshops, installations and a show on the site of the Cuzals ecomuseum.
With the Plantes & Cie network
L’événement Ecomusée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé Quel est donc cet oiseau ? Sauliac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac
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