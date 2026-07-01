Informations pratiques

« Écorcée » une installation de Simon Augade 18 – 20 septembre Musée Dauphinois Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans le cadre de sa saison culturelle L’Appel de la forêt, le Département de l’Isère a donné carte blanche à Simon Augade en résidence en 2021. L’artiste a créé une installation inspirée des mangroves pour évoquer un monde immergé et un monde en surface.

Vestiges du règne végétal originel, ces émergences racinaires semblent aujourd’hui piégées dans l’architecture des lieux. Leurs courbes rappellent les arches du cloître et se confrontent à la rigueur orthogonale de la cour centrale. Tentaculaires, les racines se débattent ou s’adossent contre les parois, se posant sur la pierre et replongeant dans la terre.

De même que l’Histoire enfouie sous les couches de sédiments est révélée par les fouilles archéologiques, ces géantes surgissent des profondeurs à la faveur d’une excavation ou d’une érosion. Mais une partie demeure dans le monde souterrain, proliférant tels des rhizomes. La puissance tellurique de l’Écorcée lutte ardemment contre les remparts érigés par l’homme. Ces deux forces opposées s’uniront-elles un jour ? L’essence vitale de la nature sera-t-elle enfin reconnue ? Il en va de l’équilibre et de la survie de l’humanité. Les peuples de l’Amazonie, peuples de la forêt-monde, gardent l’espoir de remporter le combat.

Installation réalisée dans le cadre de l’exposition Amazonie[s], forêt-monde présentée en 2022 au Musée dauphinois

Diplômé de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne de Lorient, Simon Augade se tourne très vite vers la mise en volume et la sculpture, notamment de matériaux de récupération.

Musée Dauphinois 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0457588901 https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois Couvent du XVIIe siècle avec une chapelle de style baroque.

Journées européennes du patrimoine

© Musée dauphinois – Département de l’Isère