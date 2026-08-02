ECOS fête ses 20 ans ! Jardin du Mixt Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:30 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite mais certaines activités sur inscriptions. Tout public

Éloge des jardins ordinairesECOS fête ses 20 ans ! Ça ne vous aura peut-être pas échappé : cette année, l’association ECOS célèbre ses 20 ans d’activités. Et pour que la fête soit à la hauteur de l’événement, l’association investit le jardin de Mixt ! Samedi 19 septembre, tout au long de la journée, chacun-e sera invité-e à déambuler librement entre ateliers pratiques et temps forts, à participer ou simplement à se laisser porter. Une exposition en plein air viendra accompagner ce parcours, en faisant émerger, au fil du jardin, les histoires et les visages qui ont façonné ces 20 années. À travers cette journée, ECOS propose de poser un regard sensible sur les jardins ordinaires, ces espaces où se croisent enjeux sociaux et relation au vivant dans toute sa diversité, et où se cultivent autant la terre que les liens. Rendez-vous donc samedi 19 septembre, de 9h30 à 22h à Mixt ! ???? Programme complet en ligne???? Accès : À pied ou à vélo par le 76 rue du général Buat, le 49 rue du Coudray ou le 19 rue Morand ; En bus avec le C6 (arrêt Coudray) ou le C1 (arrêt Châlatres), gratuit le week-end ; En voiture via le 49 rue du Coudray mais places de stationnement limitées ! ???? Entrée libre et gratuite

Jardin du Mixt Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0253782238 https://ecosnantes.org/20-ans/



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